Bilan mi-mandat : Réunion publique avec Mme le Maire Mercredi 14 juin, 14h00 Mairie de Colomiers

Solidarité, sécurité, emploi, économie, cadre de vie, aménagement urbain, transition écologique, éducation, participation citoyenne, mobilité, jeunesse, culture, sport…

Madame le Maire Karine Traval-Michelet et le Conseil municipal vous convient à une réunion publique le mercredi 14 juin 2023 à 14h au Hall Comminges.

« Notre Municipalité n’a de cesse, depuis notre élection en juin 2020, de créer les conditions du bien-être à Colomiers, expose Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers, Vice-Présidente de Toulouse Métropole.

Notre Commune et ses agents ont tout mis en œuvre pour soutenir les Columérines et Columérins face aux crises sociale, économique, écologique, et aussi, face à la pandémie du Covid, à la crise énergétique et à l’inflation. La solidarité columérine a été au rendez vous pour l’accueil des réfugiés victimes de la guerre en Ukraine.

Dès le début du mandat, la grande consultation citoyenne nous a permis de définir avec vous vos attentes. Plusieurs projets d’investissement ont déjà été réalisés, d’autres sont lancés pour les années à venir.

Face aux défis nationaux et internationaux, nous adaptons nos politiques publiques.

En responsabilité, nous continuerons à agir auprès de toutes et de tous, en impliquant les habitant·e·s dans le cadre de la participation citoyenne, par les comités de quartier, les concertations, le Conseil citoyen des transitions écologiques… «

Ensemble, faisons un point d’étape le 14 juin 2023 !

Exposition et rencontres avec les élus

Du 22 mai au 1er juillet, découvrez l’exposition présentant le Bilan de mi-mandat dans les Maisons citoyennes de Colomiers.

Chaque semaine, l’exposition sera présentée dans une maison citoyenne différente. Des rencontres y seront organisées avec vos élus afin d’échanger sur les thématiques du bilan de mi-mandat.

Maison citoyenne du Val d’Aran

Du 22 au 27 mai

Rencontre avec les élus

samedi 27 mai à 11h

Maison citoyenne du Seycheron

Du 30 mai au 2 juin

Rencontre avec les élus

mercredi 31 mai à 16h

Maison citoyenne En Jacca

Du 5 au 10 juin

Rencontre avec les élus

mercredi 7 juin à 16h

Maison citoyenne du Saint-Exupéry

Du 12 au 17 juin

Rencontre avec les élus

mardi 13 juin à 16h30

Maison citoyenne du Naspe

Du 19 au 23 juin

Rencontre avec les élus

mercredi 21 juin à 16h30

Maison citoyenne du Ramassiers

Du 26 juin au 1er juillet

Rencontre avec les élus

mercredi 28 juin à 17h

Horaires

14h

Détails sur le lieu: Hall Comminges Place des Fêtes, Colomiers

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/9/7/csm_MiMandat-InvitationV2_7a0a1c92f8.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T14:00:00+02:00 – 2023-06-14T16:00:00+02:00

