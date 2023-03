Formation Mairie de Colomiers, 18 avril 2023, Colomiers.

Formation Mercredi 19 avril, 00h00 Mairie de Colomiers

Le centre national des arts plastiques (Cnap) a lancé un nouveau projet de commande publique d’œuvres temporaires et réactivables destinées à être installées dans l’espace public. La ville de Colomiers a choisi d’accueillir l’œuvre Formation, sur la coulée verte des Ramassiers, durant trois ans.

L’œuvre Formation relève du jeu, et repose sur le goût du hasard et de l’étrange, cher aux surréalistes. Sur un terrain naturel et plat d’au moins huit mille mètres carrés, sept buts de football sont implantés de manière aléatoire, comme si leur positionnement sur le gazon avait été dicté par un lancer de dés.

Relativement ramassés au regard de la superficie du terrain, ces buts sans filet ne permettent pas, du fait de leur nombre et de leur dissémination incongrue, une pratique traditionnelle du football, mais ils n’excluent pas pour autant une expérience de jeu. L’œuvre étant praticable par le public, elle invite chacun à définir ses propres règles du jeu et à les partager avec toute personne désireuse de participer.

Tout autant sculpture que terrain de jeux, Formation interroge, via une pratique inédite du sport collectif le plus populaire, les formes existantes et identifiables par tous, dans le but de reconfigurer le réel et d’en proposer une vision tout aussi ludique que poétique.

Sophie Dubosc, Formation. © Sophie Dubosc / Cnap.

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T00:00:00+02:00 – 2023-04-19T23:59:59+02:00

2023-04-19T00:00:00+02:00 – 2023-04-19T23:59:59+02:00

Colomiers Synchro