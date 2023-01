Conseil municipal Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Conseil municipal Mairie de Colomiers, 13 avril 2023, Colomiers. Conseil municipal Jeudi 13 avril, 18h00 Mairie de Colomiers Hôtel de Ville Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/ma-ville/conseil-municipal/seances-du-conseil-municipal/conseil-municipal-direct-et-replay-379.html »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/ma-ville/conseil-municipal/seances-du-conseil-municipal/ordres-du-jour-377.html »}] Ordre du jour La séance sera retransmise en direct sur le site Internet de la Ville. Cliquez ici pour accéder à la vidéo L’ordre du jour du Conseil municipal est disponible une semaine avant la date de la séance. Cliquez ici pour accéder à la page dédiée Horaires 18h Détails sur le lieu: Hôtel de Ville

