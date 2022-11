Don de sang Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Don de sang Mairie de Colomiers, 28 novembre 2022, Colomiers. Don de sang 28 novembre – 1 décembre Mairie de Colomiers Salle Gascogne, allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/9/5/csm_don_du_sang_dec_2022_c2ad700f32.jpg »}, {« link »: « https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=15 »}, {« link »: « mailto:adsbcolomiers@gmail.com »}] Les stocks de poches de sang sont au plus bas ! Donnez votre sang et encouragez vos proches à le faire. Votre geste peut sauver des vies !

Prenez rendez-vous au 0800 972 100 ou en cliquant ici Venez nombreux à la salle Gascogne et n’oubliez pas votre carte d’identité, elle vous sera demandée à l’entrée. Lundi : 10h-13h30 et 14h30-19h

Du mardi au jeudi : 14h-19h Renseignements : Association des donneurs de sang bénévoles de la ville de Colomiers

06 31 34 68 44

adsbcolomiers@gmail.com

dondusang31.fr Horaires Lundi 28 nov. : 10h-13h30 et 14h30-19h

Mardi 29, mercredi 30 nov. et jeudi 1er décembre : 14h-19h Détails sur le lieu: Salle Gascogne, allée du Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T10:00:00+01:00

2022-12-01T19:00:00+01:00

