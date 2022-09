Festival des technologies Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Festival des technologies Mairie de Colomiers, 8 octobre 2022, Colomiers. Festival des technologies Samedi 8 octobre, 14h00 Mairie de Colomiers Le 8 octobre 2022 de 13h30 à 17h30 à la salle Gascogne, les élus du Conseil Municipal des Jeunes vous invitent à une après-midi autour des technologies : jeux vidéo, réalité virtuelle, drones, robots… Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le 8 octobre 2022 de 13h30 à 17h30 à la salle Gascogne, les élus du Conseil Municipal des Jeunes vous invitent à une après-midi autour des technologies : jeux vidéo, réalité virtuelle, drones, robots… Venez les découvrir avec nous !! L’entrée est gratuite et le goûter sera offert !!!

2022-10-08T14:00:00+02:00

2022-10-08T17:00:00+02:00

