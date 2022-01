Mâcon insolite, spéciale journées du patrimoine Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Mâcon insolite, spéciale journées du patrimoine Mâcon, 17 septembre 2022, Mâcon. Mâcon insolite, spéciale journées du patrimoine Office de tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon

2022-09-17 – 2022-09-18 Office de tourisme 1 Place Saint-Pierre

Traboules, cours intérieures, maisons anciennes ou hôtels particuliers, Mâcon regorge de trésors cachés. Suivez le guide pour découvrir les petits et grands secrets de la ville.

