Ludo Babies La Cabane Villeneuve-sur-Lot, mercredi 26 juin 2024.

Ludo Babies La Cabane Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Jeux et parcours de motricité.

Sauter, grimper, ramper… grâce aux jeux et obstacles du parcours les plus petits (jusqu’à 5 ans) pourront expérimenter et stimuler leur corps et leurs muscles. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 10:00:00

fin : 2024-06-26 12:00:00

La Cabane 52 Rue des Girondins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine heuresvagabondes@gmail.com

L’événement Ludo Babies Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot