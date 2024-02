Lucy Wijnands sur la scène du 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris, vendredi 24 mai 2024.

Le vendredi 24 mai 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Jazz, standards — A seulement 25 ans, Lucy Wijnands a déjà tournée dans le monde entier, terminé une résidence avec le célèbre Birdland Big Band. Elle est devenue une habituée du Mezzrow de Manhattan et d’autres clubs de jazz et a remporté le prestigieux concours international Ella Fitzgerald.

Lucy a grandi en chantant à Kansas City avec son père, Bram Wijnands, maître du piano stride. Elle a sorti son premier album, « Something Awaits », et s’est vu décerner des titres tels que « un formidable talent vocal » par le Hot House Jazz Magazine de New York et « une vocaliste de jazz exceptionnelle » par le Downbeat Magazine.

Lucy Wijnands : voix

Gustave Reichert : guitare

Simon Chivallon : piano

Luca Fattorini : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/137

