Louis Licherie (1642-1687). Un peintre sous Louis XIV Cherbourg-en-Cotentin, 17 juin 2022

Musée Thomas Henry

2022-06-17 14:00:00 – 2022-09-25 18:00:00

Cherbourg-en-Cotentin Manche

L’exposition Louis Licherie (1642-1687), un peintre sous Louis XIV met en lumière l’œuvre et la carrière d’un peintre important du Grand Siècle, qui était, jusque très récemment, tombé dans l’oubli.

L’exposition réunit, pour la première fois, 33 œuvres de l’artiste – la paternité de certaines d’entre elles étant rendue à Licherie. Parmi les prêteurs figurent des musées, bibliothèques et collections particulières français et étrangers : le musée du Louvre, la Residenzgalerie de Salzbourg, la bibliothèque de Bavière, la bibliothèque nationale de France, le musée d’arts Nantes.

L’exposition compte quelques tableaux spectaculaires, de très grand format, commandes confiées au XVIIe siècle à Licherie, provenant d’églises, de monastères ou de mairies. Leur déplacement au musée Thomas Henry a constitué un défi technique et logistique.

Le grand public pourra découvrir une multiplicité de thématiques : histoire antique, histoire politique, histoire sainte, et notamment le sujet de prédilection de Licherie, les Saintes Familles, qu’il aborde dans un registre intime – c’est le seul artiste français du XVIIe siècle à avoir représenté la Vierge allaitant son fils. Quelques surprises jalonnent le parcours : les gravures d’almanachs – calendriers illustrés des scènes politiques de l’année en cours, ou les peintures-cartes, grandes vues topographiques à vol d’oiseau, un ovni dans l’art du XVIIe siècle.

Musée Thomas Henry Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

