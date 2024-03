Loto du club de l’Oustaou Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne, dimanche 31 mars 2024.

Loto du club de l’Oustaou Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer au loto organisé par le club de l’Oustaou. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place.

Venez nombreux participer au loto organisé par le club de l’Oustaou. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 14:30:00

fin : 2024-03-31

Salle Gambetta Boulevard Gambetta

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Loto du club de l’Oustaou Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2024-03-12 par OT du Pays de Lauzun