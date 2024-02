Los Guayabo Brothers Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant Tarif prévente : 15 EUR

Tarif sur place : 18 EUR

Sortie de l’album : PsychoTropical (Los Guayabo Brothers – 2024)

Los Guayabo Brothers (Colombie/France) distillent un véritable cocktail de folklore colombien et musiques modernes, où sur un fond de percussions organiques, naturelles, presque tribales, se mêlent des soupçons psychédéliques. Une section de cuivres épicée relève ce cocktail, en dévoilant le parfum tri-ethnique et festif qui le caractérise: l’Amérique, l’Afrique et l’Europe unies, fusionnées au rythme d’une énorme fête PsychoTropicale !

Arnulfo CARAZO : Voix Lead, Guitare Acoutique

Juan Pablo ALVAREZ : Guitare Electrique, Backing Vocals

Rodrigo PEÑA : Percussions

Ivan HERNANDEZ : Percussions

Alvaro OLMOS : Basse, Backing Vocals

Camille FLORIOT : Trompette, Backing Vocals

Gabriel RAY : Trombone

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/los-guayabo-brothers https://www.facebook.com/LosGuayaboBrothers/ https://www.billetweb.fr/los-guayabo-brothers

Los Guayabo Brothers