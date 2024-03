L’original Théâtre Darius Milhaud Paris, lundi 18 mars 2024.

Le lundi 24 juin 2024

de 19h15 à 20h30

Le lundi 27 mai 2024

de 19h15 à 20h30

Le lundi 29 avril 2024

de 19h15 à 20h30

Le lundi 18 mars 2024

de 19h15 à 20h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Ses amis lui offrirent pour ses 29 ans la chance de se lancer sur les planches. Dingue. Préjence embrassa le présent et écrivit son spectacle « l’Original ». Il y partage ses idées, sourires, élans de poésie… et tout le reste !

Si Benjamin a écrit ce 1er spectacle

”L’Original”, c’est aussi pour faire un pas de côté (ça l’aide à mieux se

regarder en face). Mué en Préjence, il nous invite* à le

suivre dans une originale balade mentale.

Entre rire et émotion, il joue de sa

présence sur scène pour ré-habiter le monde avec un regard ludique et

nous partager son cheminement intérieur, ses

interrogations sincères sur tant de ces normes et malentendus qui

nous entourent.

S’amusant des codes de la scène, à

l’aise dans le malaise et dans un costume de comédien dont il n’a jamais

appris les règles, il tente de déjouer les mots qui se

jouent parfois de nous. Désireux de tout envoyer chambouler, de

crier sa différence en essayant de faire autrement, il nous montre

surtout combien nous sommes les mêmes face à ce joyeux bordel si

singulier où on fait de notre mieux pour co-exister.

Dans un monde qui a tant la tête dans le guidon, peut-on seulement oser ralentir un peu sans perdre l’équilibre ?

Un presque-seul-en-scène d’humour

poétique qui vous fera tendrement sourire et lentement réfléchir.

Étonnant, bizarre, extraordinaire, singulier, curieux,

truculent, drôle : autant de synonymes qui pourraient caractériser

“l’Original”, le désigner, le dépeindre…

… mais sûrement pas le définir !

[*on se calme, il faut bien que je paye mon loyer]

De et avec : Préjence

Aide à l’écriture & mise en scène : Louis d’O et Ferdinand Joannis

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019

Contact : +33142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/l-original/

Juliette Lambert L’Original