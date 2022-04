L’oeil présent – Photographier le Festival d’Avignon au risque de l’instant suspendu Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

L’oeil présent – Photographier le Festival d’Avignon au risque de l’instant suspendu Avignon, 7 juillet 2022, Avignon. L’oeil présent – Photographier le Festival d’Avignon au risque de l’instant suspendu Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar – rue de Mons Avignon

2022-07-07 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-26 20:00:00 20:00:00 Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar – rue de Mons

Avignon Vaucluse Plongée sensorielle dans la mémoire récente du Festival d’Avignon, l’exposition-déambulation fait renaître dix-sept ans d’émotions collectives par le photographe Christophe Raynaud de Lage. +33 4 90 27 66 50 http://www.festival-avignon.com/ Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar – rue de Mons Avignon

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Avignon Adresse Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar - rue de Mons Ville Avignon lieuville Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar - rue de Mons Avignon Departement Vaucluse

Avignon Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

L’oeil présent – Photographier le Festival d’Avignon au risque de l’instant suspendu Avignon 2022-07-07 was last modified: by L’oeil présent – Photographier le Festival d’Avignon au risque de l’instant suspendu Avignon Avignon 7 juillet 2022 Avignon Vaucluse

Avignon Vaucluse