Live de mars / Concert ALAIN DE NARDIS feat MARTIN VIVIEN Médiathèque L’Odyssée – Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf, samedi 30 mars 2024.

Live de mars / Concert ALAIN DE NARDIS feat MARTIN VIVIEN Vous êtes invités pour 3 concerts gratuits les 9, 23 et 30 mars. Samedi 30 mars, 15h00 Médiathèque L’Odyssée – Saint-Aubin-lès-Elbeuf Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T15:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T15:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:30:00+01:00

Bien connu de la scène rouennaise et héxagonale avec son groupe Nurse, Alain de Nardis oeuvre aussi en solo dans un registre dédié au blues et aux musiques américaines. Il vient de sortir fin 2023 un nouvel album, Cherokee Rose, résultat de son troisième road-trip

dans le sud des Etats-Unis (Kentucky, Louisiane, Floride, Texas, Appalaches) durant lequel il a parcouru les routes du Blues, de la Country, du Rock et du Folk. Parmi les thématiques développées dans ce nouvel opus, on trouve la déportation des indiens Cherokees des Appalaches vers L’Oklahoma, l’influence des Indiens (Seminoles, Cherokees ..) sur le blues, les lieux mythiques des musiques populaires américaines. On y trouve également une ode à Jack Kerouac, un hommage à Eric Burdon et enfin une chanson dédiée au regretté Shane Mac Gowan, chanteur des Pogues. Pour cet album, troisième d’une trilogie dont les deux premiers furent chroniqués dans Rock & Folk et L’Obs, Alain s’est entouré de musiciens talentueux dont deux musiciens de Little Bob : Nicolas Noel aux claviers et Bertrand Coloum à la contrebasse .

Ce concert proposera une version acoustique du disque. Alain de Nardis sera accompagné de l’excellentissime Martin Vivien à la guitare.

Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

Médiathèque L’Odyssée – Saint-Aubin-lès-Elbeuf 11 espace des foudriots Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Seine-Maritime Normandie