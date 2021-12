Castets Castets Castets, Landes Lire et jouer pour toujours Castets Castets Catégories d’évènement: Castets

Landes

Lire et jouer pour toujours Castets, 29 janvier 2018, Castets.

2018-01-29 17:00:00 – 2022-01-21 18:00:00

Castets Landes Castets Lors d’une soirée, découvrez les personnages qui ont un « double-emploi » : personnage de livre et personnage de jeu…

Venez vous éclater ou simplement écouter.

Vous pourrez repartir avec le puzzle de votre personnage préféré et vous pourrez répondre à un quiz qui sera récompensé !

Pur les enfants de 3 à 6 ans.

Ludo-Médiathèque 97 rue des arts Castets

dernière mise à jour : 2021-10-08 par CDT 40

