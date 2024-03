Évasion au cœur du jardin remarquable de Marrast Bordères-et-Lamensans, mardi 14 mai 2024.

Situé dans la moyenne vallée de l’Adour à mi-chemin entre Mont-de-Marsan et Aire-sur-l’Adour, le château, un manoir de style Louis XVI campagnard, a été construit en 1789 à l’emplacement d’une ancienne maison noble de la seigneurie de Lartigue. Son jardin a reçu le label Jardin Remarquable par le Ministère de la Culture, le 9 février 2018. En harmonie avec la bâtisse, sa structure est celle d’un jardin à la française, bordé de bosquets et plantations moins réguliers, rappelant plutôt les jardins à l’anglaise. Rigueur et fantaisie se côtoient également dans les massifs de rosiers bien symétriques aux nombreuses variétés de roses. Des cyprès de Florence le long du bassin-ruisseau et autour de la roseraie accentuent le plan régulier du jardin et font flotter en même temps

un parfum d’Italie. EUR.

Début : 2024-05-14 10:30:00

fin : 2024-05-14 12:30:00

Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

