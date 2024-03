Réunion d’information mesures de protection juridique rue du Vieux Marché 40410 LIPOSTHEY Liposthey, mardi 14 mai 2024.

Rendez-vous

?? Mardi 14 mai 2024

?? 14h 16h

?? Salle des fêtes de Liposthey (40410)

Les termes comme tutelle, curatelle, juges des tutelles, habilitation familiale vous semblent être un labyrinthe inextricable ? Ne vous inquiétez plus ! ?? Le Pôle domicile de l’EHPAD de Biscarrosse et le Pôle des Aidants du CIAS Cœur Haute Lande s’unissent pour vous éclairer sur ces mesures de protection juridique et vous offrir une meilleure compréhension.

L’accueil du proche aidé est possible (5€/heure) sur réservation avant le 07 mai 2024. Ces places sont limitées, pensez à réserver au plus vite !

À l’issue de cette réunion, un moment de convivialité est prévu avec un goûter partagé aidant/aidé (de 16h à 17h). ?? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 14:00:00

fin : 2024-05-14 16:00:00

rue du Vieux Marché 40410 LIPOSTHEY Salles des fêtes Liposthey

Liposthey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine l.bentes@ciascoeurhautelande.fr

