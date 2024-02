L’invité mystère à Thury-Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom, mercredi 28 août 2024.

Le duc de Thury Harcourt a reçu une missive lui informant qu’un visiteur de la plus haute importance doit venir à Thury Harcourt.

Il souhaite l’impressionner et vous demande de l’aider à préparer la venue de cet hôte de marque. Il vous a laissé des consignes afin de mieux connaître notre futur invité et de choisir ce qui pourra lui plaire.

Attention il est très exigeant, sauras-tu relever le défi?

Une visite interactive à réaliser en famille pour mieux découvrir l’histoire de Thury Harcourt.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 14:30:00

fin : 2024-08-28 16:00:00

2 Place Saint Sauveur

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

