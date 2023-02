Ciné-débat : Zou L’hybride Lille Catégories d’Évènement: Lille

Ciné-débat : Zou L’hybride, 24 mars 2023, Lille. Ciné-débat : Zou Vendredi 24 mars, 20h30 L’hybride

Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation. Remarqué en festival, ce film raconte de façon sensible le parcours d’Ahmad Shah, venu d’Afghanistan, à travers un éventail de formes variées (photographies, animation, papier, découpage, collage).

Un documentaire généreux fait avec des matériaux de fortune qui ne manquera pas de susciter des réactions, pour un ciné-débat passionnant ! Dès 14 ans. Projection suivie d’une rencontre avec Claire Glorieux (réalisatrice) et des protagonistes du film. INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée. Toutes les infos : www.lhybride.org L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Nord 0320532484 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

