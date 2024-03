Les Vendredis de la Bibliothèque – De l’air ! Respire avec l’autrice Marielle Macé Bibliothèque – 5e étage Rennes, vendredi 29 mars 2024.

Les Vendredis de la Bibliothèque – De l’air ! Respire avec l’autrice Marielle Macé Événement des Champs Libres Vendredi 29 mars, 17h30 Bibliothèque – 5e étage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T17:30:00+01:00 – 2024-03-29T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T17:30:00+01:00 – 2024-03-29T18:30:00+01:00

Existe-t-il un droit à une vie respirable ? Comment échapper à l’asphyxie ? Dans son essai à la fois philosophique et politique, personnel et profond, l’autrice Marielle Macé nous donne une bouffée d’air frais en se tournant vers l’eau, le calme, la fraternité, la justice et la parole. Marielle Macé est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de littérature française et autrice de l’essai Respire sorti en 2023 aux Éditions Verdier.

Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Bibliothèque

Gilles Moutot