Les Musicales de Semur – “Les Galants Caprices” Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Les Musicales de Semur – “Les Galants Caprices” Semur-en-Brionnais, 3 juillet 2022, Semur-en-Brionnais. Les Musicales de Semur – “Les Galants Caprices” Place Saint-Hugues Collégiale Saint-Hilaire Semur-en-Brionnais

Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire 0 0 EUR Le programme “Quatuor des Lumières” est construit autour de pièces pour clavecin en concert de J.P. Rameau et des quatuors parisiens de Telemann.

amis.collegiale.semur@gmail.com https://www.semur-en-brionnais.fr/amis

