01 février 2022, Espace Culture, Cité scientifique, 18h00 **Olivier Moussis, Les mondes océans – l’eau dans le système solaire et au-delà.** L’eau, sous ses diverses formes, imprègne le système solaire, depuis des traces de vapeur sur le Soleil lui-même à la glace d’eau dans la composition probable de Pluton et des objets de la ceinture de Kuiper situés au-delà. Les astronomes voient la signature de l’eau dans les nuages moléculaires géants entre les étoiles, dans les disques de matière qui représentent les systèmes planétaires nouveau-nés, et dans les atmosphères d’exoplanètes en orbite autour d’autres étoiles. La conférence nous invitera à explorer cette recherche de l’eau et donnera les résultats obtenus par les astronomes. Olivier Mousis est Professeur au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) de l’université de Aix-Marseille. Il étudie l’origine et l’évolution des systèmes planétaires

L’eau imprègne le système solaire et laisse sa signature dans tout l’univers. La conférence nous invitera à explorer cette recherche de l’eau et donnera les résultats obtenus par les astronomes. Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

