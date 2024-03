LES METIERS DU TOURISME EQUESTRE pont de papineschi Poggio-di-Venaco, mardi 19 mars 2024.

Début : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:00:00+01:00

Au sein du seul centre équestre de Corse proposant la formation professionnel des métiers du tourisme à cheval, venez échanger, découvrir le fonctionnement et voir notre structure.

pont de papineschi corte Poggio-di-Venaco 20250 Haute-Corse Corse [{« type »: « link », « value »: « http://www.equiloisirs-fae.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@equiloisirs-fae.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0495610988 »}]

équitation randonné équestre

Equiloisirs