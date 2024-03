CONCERT « Canti di u Mediterraniu » par Lea Antona trio Musée de la Corse Corte, samedi 18 mai 2024.

CONCERT « Canti di u Mediterraniu » par Lea Antona trio
Samedi 18 mai, 21h00
Musée de la Corse

Entrée libre de 15h00 à Minuit.

Amis depuis de longues années, ces trois chanteurs et instrumentistes ont décidé de former un trio autour de la voix de Lea Antona. Ayant une longue expérience du répertoire corse traditionnel mais également jazz, et d’autres pays méditerranéens, le récital de ce trio pour sa première performance scénique au musée de la Corse pour la Nuit européenne des Musées, fera découvrir un programme de chants méditerranéens espagnols, portugais, italiens et bien évidemment corses.

Composition du trio :

Lea Antona, chant / violon,

Arnaud Giacomoni, chant / guitare

Francescu Sabiani à la guitare et au très cubain.

+ d’infos via https://www.museudiacorsica.corsica/fr/

Musée de la Corse La Citadelle, 20250, Corte, Haute Corse, Corse Corte 20250 Haute-Corse Corse https://www.museudiacorsica.corsica/fr/ [{« link »: « https://www.museudiacorsica.corsica/fr/ »}] Le musée de la Corse, musée régional d’Anthropologie, est situé dans la citadelle de Corte, site historique et patrimonial (XVe et XIXe siècles). L’architecte Andrea Bruno se voit confier, en 1991, la rénovation et la réorganisation de cet espace. Une réhabilitation qui a fait de ce lieu un espace lumineux, ample et aéré, ouvert sur l’extérieur, propice à la découverte d’une culture et en harmonie avec le site déjà exceptionnel. Le programme muséographique repose sur l’articulation de deux espaces permanents la galerie Doazan et le musée en train de se faire et d’un espace d’expositions temporaires.

© Musée de la Corse

© WildProduction – François Menassé