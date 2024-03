EVASION CORSE – Saint-Florent Camping SAN ROCCO Saint-Florent, jeudi 11 juillet 2024.

EVASION CORSE – Saint-Florent dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 11 – 24 juillet Camping SAN ROCCO A partir de 865 € hors transport – de 1080 € à 1200 € avec transport, selon les villes de départ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-11T10:00:00+02:00 – 2024-07-11T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-24T00:00:00+02:00 – 2024-07-24T18:00:00+02:00

Le séjour se déroulera en Haute Corse, à St Florent, un village balnéaire construit à fleur d’eau, au fond d’un des plus beaux golfes de la Méditerrannée. Surnommé le petit St Tropez corse, ce village se situe entre mer et montagne. De la plongée sous-marine, du stand up paddle, une excursion en mer, du trekking soft, de la baignade dans les eaux turquoises : un mix d’activités t’attend sur le baie de St Florent. Tu parcourras l’île du désert des Agriates aux magnifiques plages de Saleccia et du Lotu, en passant par les villes de Haute Corse.

Le Camping SAN ROCCO

Le groupe sera hebergé dans un camping de l’AROEVEN, exclusivement réservé à l’accueil des groupes. Situé à 20 minutes à pied de la plage, le domaine présente un cadre verdoyant et ombragé. Les jeunes dormiront dans des lits de camps sous une tente marabout. Des bâtiments en dur habritent eux les sanitaires, la cuisine et l’infirmerie. La restauration est assurée par un cuisinier professionnel.

Camping SAN ROCCO Saint-Florent Saint-Florent 20217 Haute-Corse Corse [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.79.46.11 »}, {« type »: « email », « value »: « aroeven.centre@aroeven.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-centre.fr/sejours-de-vacances/sejour/283663 »}]

Sport de nature Trekking

AROEVEN Orléans-Tours