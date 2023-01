Les journées du beurre : l’or normand ! Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Catégories d’Évènement: Manche

2023-09-17 14:00:00 14:00:00 – 2023-09-17 19:00:00 19:00:00

Manche Un rendez-vous spécial consacré à l’or jaune normand : le beurre !

Ateliers de fabrication de beurre à la baratte et dégustations.

musee.sainte-mere@manche.fr +33 2 33 95 40 20 https://www.manche.fr/patrimoine/ferme-musee-cotentin-N.aspx

