Les Jardins Insolites de Quiberon Quiberon Quiberon Catégories d’évènement: Morbihan

Quiberon

Les Jardins Insolites de Quiberon Quiberon, 1 juin 2022, Quiberon. Les Jardins Insolites de Quiberon Quiberon

2022-06-01 – 2022-10-31

Quiberon Morbihan Exposition d’art dans les jardins de Quiberon. Des sculptures de différents artistes seront installées différents lieux à Quiberon: rond point de la gendarmerie, duchesse Anne, jardin Brétinio, descente escaliers mairie, place du corsaire, Port Maria, Port Haliguen. +33 2 97 64 56 60 Exposition d’art dans les jardins de Quiberon. Des sculptures de différents artistes seront installées différents lieux à Quiberon: rond point de la gendarmerie, duchesse Anne, jardin Brétinio, descente escaliers mairie, place du corsaire, Port Maria, Port Haliguen. Droits gérés

Quiberon

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Quiberon Autres Lieu Quiberon Adresse Ville Quiberon lieuville Quiberon Departement Morbihan

Quiberon Quiberon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiberon/

Les Jardins Insolites de Quiberon Quiberon 2022-06-01 was last modified: by Les Jardins Insolites de Quiberon Quiberon Quiberon 1 juin 2022 morbihan Quiberon

Quiberon Morbihan