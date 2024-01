LUIS DE MATOS LES FOLIES BERGERE Paris, 24 novembre 2024, Paris.

Luis de Matos IMPOSSIBLE Sur ScèneLe grand retour de la magie aux Folies Bergère !Braver l’impossible avec 5 extraordinaires magiciens !Un spectacle incroyable de magie et d’illusion.Entrez dans un univers ou` le réel se fond avec l’irréel. « Luis de Matos IMPOSSIBLE Sur Scène» est bien plus qu’un simple spectacle de magie; c’est une épopée au cœur de l’émerveillement. Cinq illusionnistes exceptionnels, entre les meilleurs du monde, vous convient a` une aventure hors du commun, bouleversant vos sens et votre perception. Ces maîtres de la magie, à la dextérité inégalée, feront voler en éclats votre réalité, jouant une symphonie d’illusions a` couper le souffle, entre l’émotion, le mystère, et l’enchantement. Pre´parez-vous à une soirée inoubliable aux Folies Bergère, ou` chaque moment promet de galvaniser votre imagination et de vous plonger dans un monde ou` tout devient possible. Un cast all-star, et des illusions à couper le souffle, avec Luis de Matos (Portugal), Aaron Crow (Belgique),Dan Sperry (États-Unis), Norbert Ferré (France), Yu Hojin (Corée du Sud).Un voyage extraordinaire au cœur de l’illusion, où la magie transcende les frontières de l’imagination, dans um monde où rien n’est impossible.****L’événement a lieu en 2024****

Tarif : 25.00 – 85.00 euros.

Début : 2024-11-24 à 17:00

Réservez votre billet ici

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris 75