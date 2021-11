Les Fairways de la Manche – Golf de Bréhal Bréhal, 21 avril 2022, Bréhal.

Les Fairways de la Manche – Golf de Bréhal Bréhal

2022-04-21 – 2022-04-23

Bréhal Manche Bréhal Manche

Les Trophées de la Manche est une compétition de golf entre terre et mer, qui vous fera découvrir les golfs de la Manche. Par équipes de 2, vous jouerez 2 tours de qualification le jeudi 22 et le vendredi 23 avril, sur l’un des 3 circuits proposés (Golf de Cherbourg + Golf de Côte des Isles ou Golf Centre Manche + Golf de la Presqu’Ile ou Golf de Bréhal + Golf de Coutainville). Les équipes qualifiées disputeront la finale le samedi 23 avril au Golf de Granville et les équipes non qualifiées auront la possibilité de rejouer sur le parcours de leur choix.

A l’issue de la compétition, un dîner de gala avec remise des prix se déroulera au Golf de Granville.

lesfairwaysdelamanche50@orange.fr https://www.lesfairwaysdelamanche.fr/

