Les dispositifs d’intelligence artificielle : de Turing à Chat GPT ! Médiathèque Violette Leduc Paris, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Une conférence de Robert Nardone, historien des sciences et techniques, qui se propose d’apporter un éclairage sur ces dispositifs d’intelligence artificielle (IA) qui impactent déjà nos vies. Pour le meilleur et pour le pire.

« L’histoire des dispositifs d’IA est en train de se faire. Cependant, elle est déjà riche de travaux académiques. Je propose de rappeler à grands traits la généalogie de dispositifs techniques, de machines calculantes, de ces computers de la énième génération. Donc des objets faits par des humains avec des mathématiques, des algorithmes, du cobalt, du lithium, du des métaux, des connexions bien matérielles, des dollars, de la politique, du militaire et beaucoup de déterminisme et d’idéologie…rien que de très concret. Et ce faisant, j’espère apporter un éclairage des plus concrets sur ces machines qui impactent nos vies, pour le pire et le meilleur, et qui sont au cœur de toutes les attentions, spéculations et fantasmes. » Robert Nardone

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

