Épinal Vosges Du 14 au 21 mai, les Défis du Bois 3.0 construisent le monde de demain à Epinal. Sur le Campus Bois de l’ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois), 50 jeunes architectes, ingénieurs bois et compagnons du devoir, répartis en 10 équipes de 5, construisent une micro-architecture en bois, à partir d’un sujet tenu secret, jusqu’au Jour J de la manifestation.

Le chantier est ouvert au public, avec une nocturne le jeudi 19 mai, jusqu’à 22h00 (restauration et animation sur place). +33 3 72 74 93 00 https://www.defisbois.fr/ rue Philippe Seguin ENSTIB Épinal

