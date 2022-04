Les Choralies 2022 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

2022-08-03 – 2022-08-11

Vaison-la-Romaine Vaucluse LE rendez-vous du chant choral pour les amoureux de musique et de chant!

Ateliers et concerts rythment les journées et chaque soir un concert de haute volée produits par des chœurs et des ensembles vocaux de qualité au cœur du théâtre antique. Vaison-la-Romaine

