LES CHATOUILLES THEATRE DE L’ATELIER Paris, vendredi 17 mai 2024.

LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLÈREC’est l’histoire d’Odette. Une petite fille dont l’enfance a été volée par un « ami de la famille ». Une jeune fille qui cherche des réponses à ses questions et les trouve progressivement avec son corps. Une danseuse qui se bat avec sa sensibilité. Quand les mots ne suffisent plus, la danse est son moyen de survie.Créé en 2014 au Théâtre du Chêne Noir à Avignon, Les Chatouilles ou la danse de la colère a été depuis couronné de succès : Prix « Jeune talent théâtre » de la SACD, Prix de l’interprétation féminine du Festival d’Avignon, Molière 2016 du Seul(e) en scène et lauréat du Prix du jeune théâtre de l’Académie française en 2016.Adapté au cinéma, Les Chatouilles ou la danse de la colère a été consacré par 2 Césars (meilleure adaptation et meilleur second rôle féminin – Karin Viard). Sublime interprète de cette confession poignante, émouvante, parfois drôle, Andréa Bescond nous fait l’honneur d’interpréter ces 13 représentations, et vous enmène dans un grand huit émotionnel.Un seule en scène nécessaire et toujours d’actualité.De et avec Andréa BescondMise en scène Éric MetayerLumière Stéphane FritschSon Vincent LustaudPhotographie © Stefan Muchielli

Tarif : 17.00 – 38.30 euros.

Début : 2024-05-17 à 21:00

THEATRE DE L’ATELIER 1 Place Charles Dullin 75018 Paris 75