Les Bateaux de Garonne : Balades pique-nique insolites La Robinson Marmande, 20 juillet 2022, Marmande.

2022-07-20 – 2022-08-31

Marmande Lot-et-Garonne

EUR 2H : La Robinson : nDépart : Cale de Marmande, au pont. nPréparez vous à vivre le plus insolite des pique-niques, en mode Robinson : Cuisinez vos petits plats, prévoyez votre beau panier et vos couverts ! Vous embarquez en direction d’une île secrète et sauvage au milieu du fleuve, peuplée de libellules et de hérons, où il fera bon se régaler à l’abri des peupliers. nUn moment de convivialité à partager avec les autres passagers et le pilote. nLes mercredis du 20 juillet au 31 août à partir de 11h45 et 12h15. nPique-nique non fourni. nRéservation obligatoire.

Marmande

