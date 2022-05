Les Bateaux de Garonne : 100% Expérience Garonne Couthures-sur-Garonne, 5 juillet 2022, Couthures-sur-Garonne.

Les Bateaux de Garonne : 100% Expérience Garonne Couthures-sur-Garonne

2022-07-05 10:00:00 – 2022-08-28

Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne Couthures-sur-Garonne

18 18 EUR 2H30 : 100 % Expérience Garonne (Billet Couplé) : nDoubler vos émotions en profitant de la balade couthuraine et de la découverte de Fous de Garonne. nCe site touristique vous embarquera pour une expérience drôle et émouvante dédiée au fleuve et à la vie des gens d’ici. nUn spectacle poétique et surréaliste garanti 100 % Garonne. nDu mardi au dimanche à partir de 10h. nBillet couplé en vente uniquement à l’Office de tourisme du Val de Garonne. Valable tous les jours à partir de 10h.

Couthures-sur-Garonne

