Menu de Noël et 1er de l’an Léré, 25 décembre 2023 12:00, Léré.

Léré,Cher

Venez célébrer les fêtes de fin d’année en dégustant un délicieux festin à La Gaieté Léréenne ! Nous vous invitons à rejoindre notre table spécialement préparée pour le 25 décembre et le 1er janvier, où notre menu festif saura émerveiller vos papilles..

2023-12-25 fin : 2023-12-25 . 75 EUR.

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Celebrate the festive season with a delicious feast at La Gaieté Léréenne! We invite you to join us at our specially prepared table for December 25 and January 1, where our festive menu will delight your taste buds.

Venga a celebrar las fiestas con un delicioso banquete en La Gaieté Léréenne Los días 25 de diciembre y 1 de enero, le invitamos a disfrutar de nuestra mesa especialmente preparada para deleitar su paladar con un menú festivo.

Feiern Sie die Weihnachtsfeiertage mit einem köstlichen Festmahl in La Gaieté Léréenne! Wir laden Sie ein, sich an unseren speziell für den 25. Dezember und den 1. Januar vorbereiteten Tisch zu setzen, wo unser festliches Menü Ihre Geschmacksknospen zum Staunen bringen wird.

Mise à jour le 2023-12-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois