LEONOR BOLCATTO « RENAÎTRE MA MAISON » Ici des touches de blues, là d’Amérique du sud, des accents de folk douce, les chansons de Leonor Bolcatto vous entraînent dans un univers singulier rempli de malice, de nostalgie et de révolte. Vendredi 24 mai, 20h30 La Manufacture Chanson réservation sur la billetterie Manufacture Chanson — tarifs 16€/13€/11€/3€

« Quand il pleut dehors et que l’hiver m’envahit, je me cache dans ma grotte,là où je dialogue avec mes fantômes, là où naissent mes poèmes. Si vous me rendez visite, je vous présenterai les fleurs, les araignées, les forêts de ma maison. Accompagnée de Fabien et Naira, Je vous chanterai mes luttes, mes blessures, mes amours. »

Leonor Bolcatto : paroles, musiques, chant, charango, guitare.

Fabien Rybakowski : guitare,chœurs.

Naira Andrade : bombo, cuatro, choeurs,

Mise en scène : Anne Pia

Lumières : Benjamin Bouin

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/

