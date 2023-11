Tour Crit Le village Saint-Lary-Soulan, 28 juillet 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Les fous furieux en fixe monteront le col du Pla d’Adet 15 jours après le @letourdefrance

les infos arrivent bientôt.

2024-07-28 fin : 2024-07-28 . .

Le village SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Les fous furieux en fixe will climb the Col du Pla d’Adet 15 days after the @letourdefrance

info coming soon

Los locos del piñón fijo subirán el Col du Pla d’Adet 15 días después del @letourdefrance

información próximamente

Die Verrückten in festen Klamotten werden 15 Tage nach der @letourdefrance den Col du Pla d’Adet erklimmen

die Infos kommen bald

Mise à jour le 2023-10-30 par OT de St Lary|CDT65