JAIN LE TRIANON Paris, mardi 7 mai 2024.

La première partie de tournée s’achève et c’était fou de vous retrouver !Tellement fou qu’il m’était impossible d’attendre les festivals de l’été prochain ! Alors on a décidé de revenir vous voir, toujours avec mes musiciens mais de manière un peu plus intimiste, entre nous quoi ! A partir d’avril 2024 on sillonnera la France et on fera une pause de 4 jours au Trianon de Paris. Il me tarde déjà !

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-05-07 à 20:00

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75