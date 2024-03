Le travail pressé. Pour une écologie des temps de travail Médiathèque Violette Leduc Paris, mercredi 22 mai 2024.

Le mercredi 22 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de la Semaine pour l’emploi, rencontre avec Corinne Gaudart et Serge Volkoff, coauteurs de « Le travail pressé. Pour une écologie des temps de travail ». L’ouvrage met à jour les mécanismes de pression dans le travail au quotidien, et le « modèle de la hâte » qui tend à s’imposer. Cette intervention, organisée par la Mairie du 11e, est animée par Joëlle Maraschin, rédactrice en chef adjointe du magazine « Santé et travail’.

A l’occasion de la Semaine pour l’emploi, organisée du 21 au 24 mai prochains par la Mairie du 11e arrondissement, cette rencontre exceptionnelle avec Corinne Gaudart, directrice de recherche au CNRS, et le statisticien Serge Volkoff, également ergonome au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET), qui ont coécrit « Le Travail pressé. Pour une écologie des temps de travail », paru en 2022, aux éditions Les Petits matins, est animée par Joëlle Maraschin, journaliste spécialisée dans le domaine de la santé et des affaires sociales, et rédactrice en chef ajointe du magazine « Santé et travail ».

Le modèle de la hâte tend à s’imposer dans le monde professionnel. Les exigences d’intensité, de réactivité, d’adaptabilité dessinent un faisceau de contraintes pesant sur les temps du travail.

Cet ouvrage rend compte d’histoires de travail cumulées lors d’études menées dans de multiples secteurs : ouvriers de l’automobile, de la sidérurgie ou du BTP, pâtissiers, horticulteurs, infirmières et aides-soignantes, agents administratifs et encadrants, etc. Ces femmes et ces hommes vivent des expériences communes relatives aux injonctions contradictoires de faire « vite et bien », à l’impossibilité de prendre le temps nécessaire pour acquérir et faire circuler des savoirs professionnels… tout en ayant le sentiment que les difficultés qu’ils éprouvent leur sont personnelles.

Les auteurs décrivent les rouages de ce modèle de la hâte, ses méfaits, mais aussi les stratégies et les ruses déployées dans l’activité quotidienne, individuelle et collective, pour le contrer. De ces histoires se dégagent les temps essentiels, ceux grâce auxquels on peut faire vivre son expérience, défendre sa santé et redonner au travail tout son sens : le temps pour transmettre, pour construire avec les autres, pour créer.

En partageant ces tranches de vie, les auteurs veulent susciter une réflexion collective sur les manières d’agir autrement, plaidant pour une « écologie des temps du travail ».

Corinne Gaudart et Serge Volkoff, Le travail pressé. Pour une écologie des temps de travail, Les Petits matins, 2022. Les coauteurs ont reçu pour cet ouvrage le Prix « Penser le travail » 2023.

Entrée libre.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011

