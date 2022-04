Le Tour des Ports de la Manche vu du phare de Carteret Barneville-Carteret, 6 juillet 2022, Barneville-Carteret.

Le Tour des Ports de la Manche vu du phare de Carteret Barneville-Carteret

2022-07-06 – 2022-07-06

Barneville-Carteret Manche Barneville-Carteret

Cette régate d’une semaine, organisée chaque année, fêtera sa 37ème édition !

Venez profiter du meilleur spot pour admirer le départ de Carteret vers Jersey et écouter les commentaires de la course en direct du phare de Carteret.

Stands et animations diverses seront proposés.

Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur.

+33 2 33 04 90 58 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

Barneville-Carteret

