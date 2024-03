Le songe d’une nuit d’été L’Alliage Olivet, jeudi 28 mars 2024.

Le songe d’une nuit d’été Pièce de Shakespeare, par la Cie des Barriques Jeudi 28 mars, 20h30 L’Alliage Plein tarif : 24 € • Tarif réduit : 16 € • Tarif – 12 ans : 7 € • spectacle éligible PASS

Écrite par William Shakespeare, cette pièce poétique et romantique est un incontournable. Dans cette mise en scène de la Compagnie des Barriques, on s’enfonce dans une forêt sombre et magique, illuminée d’une centaine d’ampoules lorsqu’elfes et lutins y vagabondent. Au passage, on y vit quatre mariages et deux enterrements, toujours en fantaisie et farce.

Sur scène, les six comédiens incarnent… 22 rôles à eux-seuls, des rois jusqu’aux artisans, en passant par un âne lubrique et une drôle de reine des fées. Une vraie performance théâtrale, qui s’associe à des chorégraphies sportives. Le dynamisme de la pièce fait passer le temps très vite.

Surprenant !

L'Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

