Kermesse du Club CPN (Connaître et Protéger la Nature) de L’Oasis du Dragon L’Oasis du Dragon Germigny-des-Prés

Kermesse du Club CPN (Connaître et Protéger la Nature) de L’Oasis du Dragon Invitation spéciale réservée aux adhérent.e.s de l’association L’Oasis du Dragon Samedi 27 avril, 14h30 L’Oasis du Dragon

Rendez-vous le samedi 27 avril 2024 à 14h30 !

– Durée 2h30 à 3h00 – Gratuite, réservée aux adhérents.

Avec des animation concoctées par les enfants du Club CPN (Connaître et Protéger la Nature) de L’Oasis du Dragon.

Afin de clôturer en beauté la première année du Club, vous découvrirez les « trésors » et autres activités réalisés par les enfants du Club et leurs animateurs : Stands – Jeux – Théâtre musical « La grenouille et le papillon » – Collation – Dédicace du roman « Des racines et des hommes » de Monique Bories.

Contact :

Monique Bories

moniquebories@gmail.com

