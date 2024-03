Débuter un journal créatif (tous publics, à partir de 6 ans) Association De l’Air Olivet, samedi 27 avril 2024.

Débuter un journal créatif (tous publics, à partir de 6 ans) Se relaxer, se connecter à soi et s’exprimer Samedi 27 avril, 14h00 Association De l’Air 8€ pour les adhérents (adhésion de 25€ par an et par famille), 15€ par personne pour les non-adhérents.

Début : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T17:00:00+02:00

Découvrez les bienfaits du journaling !

Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner ou autre pour participer à cet atelier. L’expresssion est libre, sans jugement, nous accueillons ce qui s’exprime ici et maintenant. Amusons-nous !

Tout le matériel est inclus.

Groupe limité à 8 personnes.

Association De l'Air 763 rue du pressoir aubry Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

relaxation émotions