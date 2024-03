Le SMASH Basket fait sa Feria ! Salle Aquarelle L’Herbergement, samedi 13 avril 2024.

Le SMASH Basket fait sa Feria ! Samedi 13 avril, à partir de 19h, Salle Aquarelle, le SMASH Basket fait sa Feria. Soirée ouverte à tous. Samedi 13 avril, 19h00 Salle Aquarelle Menu adulte : 18 € – Menu enfant : 11 € ou 6 €

Début : 2024-04-13T19:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00

Soirée Féria ouverte à tous. Apéritif offert pour les personnes habillées en bleu et blanc. Réservation jusqu’au 24 mars via Hello Asso.

Salle Aquarelle 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L'Herbergement L'Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire 02 51 42 81 76

