Le Requiem de Verdi enchante le Grand Théâtre Grand Théâtre Albi, dimanche 9 juin 2024.

Le Requiem de Verdi enchante le Grand Théâtre Pas moins de cent quatre-vingts choristes de l’ensemble vocal de la vallée du Tarn mais aussi du Grand Chœur d’Occitanie et de l’orchestre symphonique Mozart de Toulouse seront sur scène Dimanche 9 juin, 18h00 Grand Théâtre 22 € en prévente (office du tourisme, rue Mariès ) et 25 € sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T18:00:00+02:00 – 2024-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T18:00:00+02:00 – 2024-06-09T20:00:00+02:00

Sous la baguette de Claude Roubichouils ils vont interpreter cette œuvre puissante, bouleversante, contrastée et dramatique. Une intense et vibrante soirée musicale à partager aussi avec la soprano Aïda Tehine, la mezzo-soprano Charlotte Kouby le ténor international Victor Dahhani et le bassiste Vladimir Gomba.

Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ensemble-vocal-tarn.com/ »}]

verdi classique