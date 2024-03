Le Pari(s) des enchères : les rouages du marché de l’art Bibliothèque Drouot Paris, jeudi 16 mai 2024.

Le jeudi 16 mai 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Une conférence animée par Léa Saint-Raymond, docteure en histoire de l’art et chercheuse associée à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine.

Depuis plus de 150 ans, l’Hôtel Drouot bat au rythme

des enchères, à un rythme plus ou moins effréné selon les saisons et les aléas

de l’histoire. Grâce aux archives des commissaires-priseurs, il devient

possible d’entrer dans les coulisses des ventes et d’en éclairer des aspects

méconnus. Telle est l’ambition de cette conférence, qui retrace les grandes

évolutions des goûts et des prix sur une longue période, en regard avec le

marché actuel.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr

