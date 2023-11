Laake LES SAULNIERES, 22 mai 2024, LE MANS.

Laake LES SAULNIERES. Un spectacle à la date du 2024-05-22 à 20:30 (2023-11-28 au ). Tarif : 21.9 à 21.9 euros.

Superforma présente Le danger, voilà ce qui anime LAAKE. Après s’être attaqué en autodidacte à une symphonie électronique avec « O », premier album sorti en 2020 chez Mercury et deux EP sortis en 2015 et 2017, le pianiste et producteur revient avec ‘VOLT’ un opus vaste et solaire, à contre courant. A la base imaginé comme un album de piano solo, le musicien décide subitement de changer de direction suite à une électrocution durant l’enregistrement du premier titre, qui l’emmènera aux urgences pour faire des examens approfondis suite à de multiples brûlures. Dans ‘VOLT’, les boucles de piano, fer de lance du musicien, s’entrechoquent avec les percussions et batteries dans un déluge progressif et maitrisé. L’énergie de l’album navigue aisément dans des dimensions électroniques et classiques assumées, flirtant avec les sons d’orgues et les voix polyphoniques, témoins de l’urgence qui se dégage de chaque morceau. Un remède ? « LAAKE » signifie « médicament » en finnois. Une nécessité plutôt, celle de se réinventer, de se métamorphoser pour mieux renaître.

LES SAULNIERES LE MANS Av Rhin et Danube Sarthe

21.9

EUR21.9.

