Visite du petit jardin de ville conçu par une ikebaniste Le jardin d’une ikebaniste La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Visite du petit jardin de ville conçu par une ikebaniste Le jardin d’une ikebaniste, 3 juin 2023, La Rochelle. Visite du petit jardin de ville conçu par une ikebaniste 3 et 4 juin Le jardin d’une ikebaniste Entrée libre Jardin de ville créé par la propriétaire qui enseigne l’ikebana de l’École Ohara du Japon depuis 30 ans. Elle a été nommée présidente de Chapitre (reconnaissance officielle) en 2016 et Vice-Grand-Maître en 2021. Elle s’est inspirée des jardins visités, des paysages naturels vus lors de ses voyages mais aussi des principes fondamentaux de l’ikebana (équilibre des formes, harmonie des couleurs, notion du vide…). Le jardin d’une ikebaniste 75 rue du Moulin Rouge, 17000 La Rochelle, Charente Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 87 21 77 14 http://www.ikebana-larochelle-sudouest.com Jardin de ville créé par la propriétaire qui enseigne l’ikebana de l’École Ohara du Japon depuis 30 ans. Elle a été nommée présidente de Chapitre (reconnaissance officielle) en 2016 et Vice-Grand-Maître en 2021. Elle s’est inspirée des jardins visités, des paysages naturels vus lors de ses voyages mais aussi des principes fondamentaux de l’ikebana (équilibre des formes, harmonie des couleurs, notion du vide…). Superficie : 300 m² Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 ©ClaudeMorin

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Le jardin d'une ikebaniste Adresse 75 rue du Moulin Rouge, 17000 La Rochelle, Charente Maritime Ville La Rochelle Departement Charente-Maritime Lieu Ville Le jardin d'une ikebaniste La Rochelle

Le jardin d'une ikebaniste La Rochelle Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la rochelle/

Visite du petit jardin de ville conçu par une ikebaniste Le jardin d’une ikebaniste 2023-06-03 was last modified: by Visite du petit jardin de ville conçu par une ikebaniste Le jardin d’une ikebaniste Le jardin d'une ikebaniste 3 juin 2023 La Rochelle Le jardin d'une ikebaniste La Rochelle

La Rochelle Charente-Maritime