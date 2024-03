LA MAISON TELLIER AND FIRENDS LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, mardi 30 avril 2024.

Quoi de plus naturel que de terminer la tournée ATLAS en bouclant une boucle ? Notre métier d’artisans musiciens est fait d’éternels retours.ATLAS, notre septième album a été enregistré à la Sirène en Décembre 2020. C’est grande joie que d’achever notre tournée, plus de trois ans après la naissance de cet album si précieux, dans cette salle toujours ravissante, étape obligeante et obligée de nos odyssées d’Ulysses post-modernes. Entre temps, nous avons croisé tant de visages, partagé tant de scènes, qu’il est délicat de résumer ces rencontres en une seule soirée, mais nous allons nous y employer, sous le regard bienveillant de David et sa délicieuse équipe. Nous avons souhaité convier quelques-uns de ces visages devenus amis pour convoquer une dernière fois la set-list qui nous a accompagnés lors de cette tournée : Lonny et Hugh Coltman nous rejoindront pour ce pot d’adieu musical. Ainsi qu’un orchestre féminin de mariachis, en guise de trait d’union avec l’album et la tournée à venir, orientés vers les folklores que nous aimons depuis toujours. La Rochelle comme port d’arrivée, la joie de retrouver les amis, la musique, encore et toujours : de quoi passer une soirée mémorable !

Tarif : 22.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-30 à 20:00

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17